Pollica, niente fumo in spiaggia: l’impegno dell’amministrazione comunale a difesa del “Mare più bello”

Un impegno costante per “fare la differenza”. È massima l’attenzione all’ambiente da parte dell’amministrazione comunale di Pollica. Il comune cilentano è stato premiato come “Il mare più bello del 2024”, ottenendo il prestigioso riconoscimento de Le cinque vele di Legambiente e Touring club italiano.

Acque cristalline da valorizzare e proteggere per l’amministrazione comunale, in prima linea anche a difesa delle Caretta caretta. In campo, dunque, azioni concrete, come il divieto di fumo in spiaggia per evitare che i mozziconi di sigaretta possano andare ad inquinare il mare cristallino, ed il grande impegno per la pulizia degli arenili con il graduale abbandono dei mezzi meccanici.