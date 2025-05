Pollica, focus sui lavori pubblici: dagli istituti scolastici agli impianti sportivi. Parla il sindaco, Stefano Pisani

Il comune di Pollica guidato dal Sindaco, Stefano Pisani, continua ad investire per la crescita del territorio e sono tanti gli interventi in corso d’opera o prossimi alla programmazione che riguarderanno le strutture scolastiche e gli impianti sportivi delle varie frazioni. A fare il punto sulla situazione è proprio il primo cittadino: “In questi anni ci siamo adoperati per creare delle progettualità utili alla comunità e in questo senso siamo molto attivi e attenti anche alle risorse da utilizzare”.

Gli interventi

A breve, infatti, sono pronti a ricominciare i lavori di completamente dell’istituto scolastico presente nella frazione di Acciaroli. La formula, però, sarà diversa: “Puntiamo a creare una scuola aperta per tutto l’arco della giornata e anche durante la stagione estiva. Un supporto sia per le famiglie residenti che per i turisti che ci scelgono”. Ma non solo. Si sta progettando anche la costruzione di un asilo nido nella frazione Celso, grazie ai fondi del PNRR. Particolare attenzione è riservata anche per le strutture sportive con l’ammodernamento e riqualificazione complessiva del campo polifunzionale “Angelo Vassallo”.