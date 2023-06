Pollica: arrivano nuove aree di sosta per i residenti. I dettagli

A Pollica, e più precisamente nella frazione di Cannicchio, l’Amministrazione Comunale sta cercando di risolvere il problema della carenza delle aree di sosta attraverso la realizzazione di un parcheggio su due livelli con garage interrati da consegnare ai residenti.

Nuovo parcheggio in località Cannicchio

Come ampiamente lamentato dai cittadini della zona, l’assenza di aree di parcheggio idonee è una delle criticità maggiori che riguardano la frazione di Cannicchio. Il Comune, perciò, si è messo a lavoro per garantire nuovi spazi dedicati alla sosta.

Si tratta di un progetto che prevede due livelli: al primo sono previsti circa 35 parcheggi a raso in stalli scoperti, di cui 10 messi in vendita per la proprietà esclusiva, e al secondo, invece, ci saranno 15 box auto di circa 25 mq. Per i soggetti interessati ai posti in vendita, possono presentare domanda tutti i residenti nel Comune di Pollica o chi sia proprietario di immobili o svolga attività in loco.

Fondi

Il progetto per la costruzione delle nuove aree dedite al parcheggio, necessita di un intervento economico pari a 519,387,64 €. Si tratta di un’opera importante per tutti i residenti della zona. Con questi spazi, infatti, si porrà un freno al problema della sosta selvaggia, migliorando la viabilità e il traffico, soprattutto nel periodo estivo dove la zona è maggiormente affollata.