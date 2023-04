Capaccio Paestum, si cercano nuove aree parcheggio in vista dell’estate

In vista dell’estate, il Comune di Capaccio Paestum ha deciso di attivarsi per trovare nuove aree parcheggio per i turisti che affolleranno la costa litoranea del Parco Archeologico di Paestum.

Acquisizione di aree di proprietà privata

Per ottenere queste nuove aree di parcheggio, il Comune potrebbe anche valutare l’acquisizione di aree di proprietà privata, pure in locazione come avvenuto in passato. Per questo motivo, il Responsabile di Area Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio è stato incaricato di gestire le procedure di rinnovo del contratto di locazione per i proprietari di terreni che mostreranno disponibilità a concederli in locazione.

Ulteriori superfici per specifiche e puntuali aree di sosta

L’obiettivo del Comune è quello di istituire specifiche aree di sosta e parcheggio temporanee lungo la costa litoranea del Parco Archeologico di Paestum. In particolare, si fa riferimento al tratto di litorale, alle aree contigue al ‘Vicolo delle Tavernelle’ e al Parco Archeologico di Paestum, considerati attrattori del turismo, di eventi e manifestazioni pubbliche a carattere nazionale, culturale, storico e sociale. Queste zone sono diventate anche un centro enogastronomico e del divertimento giovanile.

Rinnovo della locazione di un terreno e istituzione di nuove aree di sosta temporanee

Per il momento, è stata rinnovata la locazione di un terreno tra via Tavernelle e la litoranea per una superficie di 12.680 metri quadrati. Tuttavia, il Comune sta valutando l’istituzione di ulteriori aree di sosta temporanee, fino al termine della stagione turistica 2023, che interesseranno la fascia costiera litoranea e le aree prossime al Parco Archeologico di Paestum, in particolare il tratto litorale oggetto di completamento dell’intervento di trasformazione urbanistica e di riqualificazione ambientale. Inoltre, verranno prese in considerazione le aree contigue al Vicolo delle Tavernelle. La nascita del primo tratto di lungomare ha infatti modificato le modalità di parcheggio nella zona.