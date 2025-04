Pollica, Angelina Vassallo lascia il Circolo Velico Laczarulo: “La presenza di Palladino è incompatibile con i valori di questa realtà”

Angela Amendola, moglie dell’indimenticato Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ha consegnato le sue dimissioni ufficiali da socia del Circolo Velico Laczarulo. A renderlo noto è il figlio, Antonio Vassallo, che con una nota ha spiegato le reali motivazioni dietro questo sofferto addio.

Il Circolo

Tale circolo fu fondato nel lontano 2007 per volontà del Sindaco Pescatore e di un gruppo di soci fondatori con un unico grande obiettivo: promuovere attività sportive dedicate ai bambini con disabilità e ai giovani desiderosi di avvicinarsi al mondo della vela. Con il passare del tempo e come sottolineato nella nota di dimissioni, però, qualcosa si è spezzato: “Ho assistito a continue diatribe ed ad una generale carenza di iniziative in linea con lo spirito originario che animava Angeli e gli altri fondatori”, afferma Angela

La permanenza di Palladino

L’elemento determinante di tali dimissioni, però, è da rintracciare principalmente nella permanenza all’interno del circolo di Domenico Palladino, iscritto nel registro degli indagati dal 2022 nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio Angelo Vassallo: “Ritengo che la sua presenza sia incompatibile con i valori e l’integrità che dovrebbero contraddistinguere questa realtà”, accusa la moglie del Sindaco Pescatore.

A dargli manforte anche il figlio Antonio: “Ci auguriamo che la giustizia faccia al più presto il suo corso. Speriamo che il circolo possa ritrovare la sua rotta originaria, allontanando chi non è in linea con i principi e i valori che ne hanno ispirato la nascita”.