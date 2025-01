Pollica, accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione di Unisa

Il Comune di Pollica, guidato dal sindaco Stefano Pisani, ha stretto un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

Gli obiettivi

Con questo accordo, nato su proposta del consigliere Guida, si punta a promuovere progetti nell’ambito delle politiche giovanili e favorire la realizzazione di luoghi di incontri e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse accezioni.

L’accordo nasce per i fattori comuni che il Dipartimento persegue con l’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili Centro di Ricerca per lo studio dei giovani, dei fenomeni giovanili contemporanei e delle politiche che interessano i giovani di pari passo con il Comune di Pollica per l’impegno nella tutela dell’ambiente e prevenzione di uno stile di vita sostenibile con i progetti di innovazione e ricerca per migliorare la vita dei cittadini con valorizzazione del territorio nel rispetto della natura, del benessere e della partecipazione comunitaria. La collaborazione determinata in base all’accordo, mira a sviluppare un programma di cooperazione in tutti i settori di interesse reciproco secondo le attività di Ricerca proprie del Dipartimento stesso.