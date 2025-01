Polla, viola il divieto di avvicinamento e va a trovare la compagna in ospedale: arrestato

Va a trovare in ospedale a Polla la compagna, nonostante il divieto di avvicinamento.

La dinamica

Protagonista della vicenda, un uomo di origine rumena, residente a Sassano, che è entrato nella struttura sanitaria per far visita alla sua compagna, ricoverata come paziente. Tuttavia, l’uomo era soggetto a un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

La guardia giurata della Security Service, accortasi della situazione, è prontamente intervenuto ed ha allertato i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

L’arresto

I militari dell’Aliquota radiomobile sono giunti rapidamente al nosocomio “Luigi Curto” e hanno proceduto a prelevare l’uomo, informando le autorità giudiziarie. Il soggetto è stato tratto in arresto.