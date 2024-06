Polla: trovato privo di vita in un terreno, dopo visite e ricoveri: indagato un medico dell’ospedale “Curto”

Un medico è indagato per la morte di Gerardo Pugliese, il 50enne trovato senza vita nel suo terreno agricolo a Polla sabato mattina. L’indagine nei confronti del medico dell’ospedale di Polla è stata avviata, come atto dovuto, in attesa dell’autopsia sul corpo dell’imbianchino pollese e il professionista è indagato per omicidio colposo.

L’esame autoptico potrebbe svolgersi già nella giornata di oggi o nelle prossime ore. La famiglia di Pugliese, composta dal fratello e dalla sorella, è assistita dall’avvocato Nicola Venosa. A scoprire il corpo sabato mattina è stato il fratello, e sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e il personale del 118.

Il medico ha constatato il decesso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause, verosimilmente legate a un malore. È emerso che il 50enne era stato ricoverato più volte in ospedale e aveva ricevuto visite da vari medici della provincia. Il magistrato ha ordinato il sequestro della salma e ulteriori accertamenti sulle cartelle cliniche e i ricoveri, che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati del medico dell’ospedale di Polla. Questo permetterà al dottore di nominare un perito di parte. La salma è attualmente conservata nella cella frigorifero del Luigi Curto di Polla in attesa della decisione sulla data dell’autopsia.