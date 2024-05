Carenza di personale al “Curto” di Polla: la Cisl indice un’assemblea dei lavoratori

La carenza di personale medico ed infermieristico all’ospedale “Luigi Curto” di Polla continua a preoccupare lavoratori del presidio pollese ed anche i cittadini. Il reparto di Neurologia rischia la chiusura nelle prossime ore e quello di Chirurgia dove sono in servizio solo 4 chirurghi sui 6 necessari, rischia il collasso già dal prossimo mese di luglio. Ma non si tratta delle uniche unità operative in affanno, la carenza di personale è diffusa a macchia d’olio in tutti i reparti del nosocomio valdianese.

Per questo la Cisl Fp di Salerno, attraverso il Coordinatore ASL SA Centro Sud, Lorenzo Conte ed il Segretario Provinciale, Alfonso Della Porta hanno indetto per il prossimo 6 giugno un’assemblea dei lavoratori per discutere della situazione politico-sindacale presso il Presidio di Polla. La carenza di personale e i livelli minimi di assistenza sono tematiche che influenzano la qualità del lavoro svolto e le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Durante l’assemblea saranno affrontati eventuali argomenti di interesse comune e verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere le proprie opinioni e suggerimenti.