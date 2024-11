Polla in festa per i 100 anni di Nonna Rachele

Il tempo che passa inesorabile sembra fermarsi negli occhi teneri e ancora luminosi di nonna Rachele Amen, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Seduta sulla sua poltrona preferita, nonna Rachele ha ricevuto l’affetto caloroso della sua famiglia e della comunità di Polla. Circondata dai figli Pietro, Giuseppe, Gerardo e dall’amata figlia Carmela, insieme ai tanti nipoti, ha celebrato con gioia una giornata speciale in cui affetto e condivisione sono stati i veri protagonisti.

Una festa semplice, ma ricca di significato

La tavola imbandita con dolci di ogni genere e una torta impreziosita da tre candeline simboliche ha accompagnato i canti e le risate della famiglia. Nonna Rachele, con un soffio deciso, ha spento quelle fiammelle, regalando a tutti un sorriso e un momento da ricordare.

Gli auguri del sindaco Loviso e dell’amministrazione comunale

La comunità di Polla non ha voluto mancare a questo importante appuntamento. In segno di omaggio, il Sindaco Massimo Loviso e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto hanno fatto visita alla festeggiata, porgendole un mazzo di fiori e una riproduzione del suo Atto di nascita, un omaggio speciale da parte dell’Amministrazione Comunale. Il sindaco Loviso ha espresso a nonna Rachele l’orgoglio di tutta la comunità per questo eccezionale traguardo, formulandole i più sinceri auguri e sottolineando quanto la sua lunga vita rappresenti un patrimonio di memoria e saggezza per tutti.

La signora Rachele Amen in compagnia del sindaco di Polla, Massimo Loviso e del presidente del consiglio comunale, Giovanni Corleto

Una vita spesa tra famiglia e amore per la propria terra

Con la sua grazia e la sua dolcezza, nonna Rachele ha salutato i presenti e ringraziato tutti con affettuosi baci e carezze, trasmettendo un calore che ha toccato il cuore di tutti. Una festa indimenticabile, quella di nonna Rachele, che ha celebrato non solo un compleanno, ma anche una vita spesa tra amore, famiglia e comunità.