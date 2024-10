Roccadaspide in festa per i cento anni di Ada Faiella

Grande festa a Roccadaspide per i cento anni di Ada Faiella.

La signora Ada, energica e tanto ottimista, ha festeggiato circondata dall’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici e, per l’importante occasione, è stata raggiunta personalmente dall’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco, Gabriele Iuliano, che le ha consegnato e letto una lunga lettera piena di parole di stima e di auguri.

Chi è Ada Faiella

È nata a Roccadaspide il 25 ottobre del 1924, nonna Ada e con il suo amato Armando Fortunato, il marito scomparso diversi anni fa, ha avuto tre figlie: Lella, Maria Cristina, che purtroppo non c’è più, e Antonella.

La signora Ada conobbe Armando perché l’uomo, originario di Montecorvino Rovella, arrivò a Roccadaspide per insegnare nelle scuole della subito cittadina, tra i due nacque l’amore.

Tanti i parenti di nonna Ada, che ha un nipote e una grande famiglia che la ricopre di affetto, che hanno festeggiato l’ambito traguardo.

A portare i suoi auguri alla nuova centenaria di Roccadaspide anche il parroco Don Cosimo Cerullo.

“Non so quale sia il segreto per arrivare a cento anni, io me ne sento di meno. Volersi bene non costa niente e vale molto” ha affermato la Ada felice della festa organizzata per lei.