Polla e Milazzo unite dalla fede per Sant’Antonio: firmato il patto d’amicizia

Nel Santuario “Sant’Antonio” di Polla, si è svolta una cerimonia di grande valore simbolico che ha unito la comunità civile e religiosa dei comuni di Polla e Milazzo (ME) in un doppio vincolo di amicizia e spiritualità. Durante l’evento sono stati siglati due importanti accordi: il Patto di Amicizia tra il Comune di Polla e il Comune di Milazzo e il Gemellaggio Spirituale tra il Santuario “Sant’Antonio” di Polla e il Santuario di Capo Milazzo.

La cerimonia ha avuto luogo al termine della Celebrazione Eucaristica, presieduta da monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro. Nella sua omelia, il vescovo ha sottolineato due valori fondamentali che ispirano sia la comunità religiosa che quella civile: la fede e la pace.

A fare da garante di questi vincoli è stato il Ministro della Provincia Salernitano-Lucana dei Frati Minori, Frate Antonio Michele Ridolfi. Nella sua riflessione, Frate Ridolfi ha ricordato l’evento prodigioso della Lacrimazione, avvenuto nel Santuario di Polla tra il 12 e il 13 giugno del 2010, invitando i fedeli a considerarlo un “mistero” che si inserisce nella lunga storia di Sant’Antonio di Padova, e a riflettere sul suo messaggio di fede ancora attuale. Durante la cerimonia, hanno preso la parola anche i sindaci di Polla e Milazzo e i rettori dei due santuari, esprimendo emozione e entusiasmo per l’evento.

L’entusiasmo dei sindaci di Polla e Milazzo

Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, ha espresso la sua gioia per l’opportunità di collaborazione tra due comunità legate dalla devozione a Sant’Antonio, valorizzando il legame che il Santuario di Polla rappresenta per il territorio e ricordando che dal XV secolo è dimora dei Frati Francescani, custodi della tradizione antoniana.

Il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili, ha manifestato il proprio entusiasmo per il Patto di Amicizia siglato tra i due Comuni, riconoscendo in esso un’opportunità per rafforzare nel tempo le relazioni e prefigurando la possibilità di trasformare il Patto di Amicizia in un Gemellaggio permanente.

Un cammino di spiritualità

Anche i rettori dei due santuari hanno voluto sottolineare il profondo significato del Gemellaggio Spirituale. Il rettore del Santuario di Polla ha ricordato il precedente Gemellaggio Spirituale tra il Santuario di Polla e la Basilica di Padova, siglato il 4 settembre 2011 a seguito del prodigio della Lacrimazione. Il nuovo Gemellaggio Spirituale con il Santuario di Capo Milazzo, celebrato il 9 novembre 2024, rinnova questo percorso e colloca simbolicamente Polla lungo il “cammino di Sant’Antonio”.