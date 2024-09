Polla, atti vandalici al Parco della Rimembranza e in Piazza compare anche una svastica

Atti vandalici nel Parco della Rimembranza di Polla. Ingenti danni sono stati arrecati alla cappella situata all’interno del parco, imbrattata da scritte vandaliche. A segnalare l’accaduto alcuni giovani, indignati per l’offesa a un luogo simbolo dedicato ai caduti in guerra.

Le scritte nere sono state tracciate sui nomi dei defunti e sulla cappella stessa. Inoltre, è stata rinvenuta una svastica in piazza Antonio Forte.

Il Parco della Rimembranza di Polla sta attirando l’attenzione per la sua crescente trascuratezza; infatti, da due anni il chiosco non è più attivo e la struttura centrale ha subito danneggiamenti nei mesi scorsi. Anche le giostre risultano poco utilizzate, e un luogo che negli anni 2000 era stato riqualificato è ora di nuovo in stato di abbandono.