Polla: anziana accusa un malore in casa, i vicini sentono le sue urla e allertano i soccorsi

Paura a Polla per una donna di circa 90anni che è stata soccorso dai Vigili del Fuoco dalla Polizia Municipale e da alcuni vicini di casa. La donna, che vive da sola, avrebbe accusato un malore che le ha fatto perdere conoscenza. Prima perdere lucidità l’anziana ha urlato con forza chiedendo aiuto. Ed in effetti i vicini di casa son stati allertati proprio delle sue urla. Non riuscendo ad aprire la porta d’ingresso dell’abitazione della donna hanno allertato la Polizia Municipale di Polla.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti il tenente Alfonso Cancro e il collega Carmine Priore, che hanno cercato di tranquillizzarla dall’esterno della casa. Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, che sono entrati dalla finestra del primo piano e hanno aperto la porta al piano terra. Prima dell’arrivo dei servizi medici del 118, due vicini infermieri hanno immediatamente offerto il loro sostegno ed aiuto all’anziana.