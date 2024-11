Polla, 10 anni di progetto SAI: un incontro sull’integrazione lavorativa dei migranti

Riconoscimento a 130 aziende per aver favorito l’integrazione lavorativa di persone migranti ospiti dell’evento l’Assessore Regionale al Lavoro/Attività Produttive Antonio Marchiello, la Responsabile del Servizio Centrale S.A.I. del Ministero dell’Interno, Dott.ssa Virginia Costa. Il Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Polla compie 10 anni. Per tale occasione il Comune di Polla e la Cooperativa Sociale “Tertium Millennium”, in collaborazione con le Cooperative Sociali “Il Sentiero” e “l’Opera di un Altro”, presentano l’evento “L’Italia che lavora”.

L’incontro

Il dibattito durante il quale verranno presentate alcune esperienze di integrazione socio lavorativa si svolgerà Lunedì 18 novembre p.v., alle ore 16,00 presso l’Auditorium “Rocco Giuliano” dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Isoldi” di Polla. A ripercorrere i 10 anni di progetto S.A.I. anche i Comuni di Roscigno, Padula, Santa Marina, Eboli, Pontecagnano Faiano. Partecipano all’incontro anche i progetti S.A.I. gestiti dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero”, il progetto rivolto ai Minori Stranieri Non Accompagnati che vede quale Comune capofila Padula, e poi ancora il progetto S.A.I. di Atena Lucana e quello di Bellosguardo-Sacco-Roccadaspide entrambi rivolti ai nuclei familiari con minori.

Le dichiarazioni

«Il percorso del progetto SAI – dice il primo cittadino Massimo Loviso – è iniziato a Polla nel 2014con il compianto sindaco Rocco Giuliano. Ci sembrava doveroso dopo dieci anni non solo tracciare un bilancio dell’accoglienza di tante persone migranti richiedenti o titolari di protezione ma anche “rintracciare” sul territorio l’apporto determinante di tutte quelle imprese che hanno sostenuto il loro futuro lavorativo» «In questa occasione– dice Antonello Calandriello presidente della Cooperativa Sociale “Tertium Millennium” – daremo un attestato di riconoscimento a 130 aziende che negli anni hanno aperto la possibilità ad attivare tirocini formativi o che hanno direttamente stipulato contratti di lavoro con uomini e donne beneficiari o ex beneficiari dei progetti S.A.I.».

Gli interventi

L’evento vedrà i saluti di Carmela Taglianetti Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Isoldi” e del Sindaco di Polla Massimo Loviso. Dopo l’intervento di Don Vincenzo Federico, Parroco della Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Padula sono previsti i contributi di Giuseppe Pinto (Pinto Srl), di Michele Damiano (Idro ICE Costruzioni Srl), di Giovanni Rosciano (Rosciano Distribuzione Srl) di Antonio Fabio (Al Forno di Nonno Pietro), di Fiore Marotta (Cooperativa Sociale “Il Sentiero”) e di Domenico D’Amato(Cooperativa Sociale “L’Opera di un Altro”).

Le testimonianze

Saliranno sul palco per una testimonianza Mohamed Ali Nur, Aboubacar Diabate, Aphane Nazega, Shabbir Adnan, Mamadou Doumbouya, Wahba Megally. Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Virginia Costa Responsabile del Servizio Centrale S.A.I. del Ministero dell’Interno e di Antonio Marchiello, Assessore al Lavoro e alle attività Produttive della Regione Campania. Saranno presenti i Comuni di Atena Lucana, Bellosguardo, Capaccio-Paestum, Montesano sulla Marcellana, Padula, Eboli, Buonabitacolo, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Santa Marina, Sanza, Vibonati.

Conduce l’incontro la giornalista Stefania Marino.