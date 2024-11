Polizza moto, l’importanza di scegliere quella giusta per le gite fuori porta

Avere una moto significa poter partire in libertà e organizzare delle magnifiche gite fuori porta, non solo in primavera, quando il tempo è gentile, ma anche in pieno inverno, per riscoprire tutta la magia dei borghi in Italia.

Naturalmente, ciò significa che la moto va preparata per essere messa in strada: spesso la lasciamo in garage per mesi prima di deciderci di rimetterla in carreggiata; quindi, necessita di piccole attenzioni sempre utili per massimizzarne le prestazioni.

In tema di motori, c’è ancora un argomento che spesso preme i motociclisti, in particolare per ottimizzare i costi di gestione della moto che, si sa, spesso non sono così poco convenienti: il calcolo polizza moto dà la possibilità di comprendere eventuali prezzi più vantaggiosi, ma non solo.

L’importanza della polizza moto

Ogni veicolo, prima di essere usato in strada, deve essere assicurato: è questo un punto su cui proprio non possiamo sorvolare, perché a dirlo è la legge stessa. L’assicurazione serve perché protegge in caso di incidenti o danni: in questo modo, si può guidare tranquilli verso la prossima meta.

In ogni stagione, poi, si corre sempre il rischio di imbattersi in fenomeni meteorologici variabili: in inverno, bisogna prestare molta attenzione all’asfalto e al ghiaccio, così come in primavera spesso si può venire sorpresi da forti venti e piogge.

Guidare la moto senza avere un’assicurazione ci espone a tanti rischi, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, che può arrivare a oltre 3mila euro.

Scegliere una polizza moto su misura

Mai come in questi ultimi anni abbiamo sentito l’esigenza di ottimizzare il budget: necessitiamo oggi più che mai di controllare le nostre spese e di comprendere se c’è un modo realistico spendere in modo oculato.

La risposta è sì: richiedere un preventivo online per la polizza della moto è del tutto possibile ed è raccomandabile, perché c’è sempre la possibilità di trovare delle soluzioni più comode in base alle proprie esigenze.

Bastano, oltretutto, davvero pochi clic: il web ha decisamente rivoluzionato il nostro approccio al risparmio, poiché tutto ciò che ci occorre per ricevere un preventivo è inserire la targa, la data di nascita, l’e-mail e il numero di cellulare.

Facile, veloce e soprattutto conveniente, ma non finisce qui. Perché si possono aggiungere delle coperture alla polizza, per renderla più su “misura”, ma anche per aumentare la sicurezza stessa:

· incendio: è una copertura per chi desidera essere assicurato per incendio, scoppio, esplosione, fulmine;

· furto e rapina: in questo caso, invece, si sceglie di assicurare la moto per rapina e furto;

· infortuni: è un aspetto molto importante da considerare, perché purtroppo non possiamo mai sapere i rischi che corriamo in strada.

Il consiglio che diamo, soprattutto a chi programma spesso delle gite fuori porta, è di richiedere una consulenza personalizzata e un preventivo su misura per vivere la moto al meglio.

Facciamo un esempio: chi tende a usare la moto per viaggi lunghi o frequenti necessita di garanzie diverse rispetto a chi la usa occasionalmente, magari solo in primavera. Ecco perché una copertura extra serve sempre, per mettere al sicuro se stessi, chi è con noi e la moto.