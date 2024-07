Polizia Ferroviaria di Sapri: arrivano i taser, unici in zona

Un passo avanti importante in tema di sicurezza per la Polizia Ferroviaria di Sapri. Gli agenti sono stati infatti dotati di taser, strumenti di dissuasione elettrica che rappresentano una novità assoluta per la zona.

Taser in dotazione alla Polizia Ferroviaria di Sapri

L’acquisizione dei taser è avvenuta dopo un corso di formazione specifico svoltosi presso la Questura di Salerno. Gli operatori della Polfer di Sapri hanno seguito un percorso formativo completo, guidati da istruttori esperti della Polizia di Stato, al fine di acquisire le competenze necessarie per un utilizzo sicuro e consapevole di questi dispositivi.

L’introduzione dei taser garantirà rafforzamento delle capacità operative della Polizia Ferroviaria di Sapri, consentendo agli agenti di intervenire in modo più efficace in situazioni di pericolo, tutelando la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario.

I taser, infatti, sono strumenti non letali che possono essere utilizzati per neutralizzare temporaneamente individui aggressivi o pericolosi.