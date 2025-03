Politiche sociali e Pari Opportunità in Provincia di Salerno, le novità. Parla il consigliere Rosamilia | VIDEO

Le Politiche Sociali e le Pari Opportunità occupano una posizione strategica nell’azione amministrativa dei vari comuni della Provincia di Salerno. E da Sapri a Scafati le amministrazioni pubbliche sono impegnate a dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza attraverso una programmazione che sia sempre al passo con i tempi e, soprattutto, poco farraginosa ma concreta.

Lavoro sinergico per azioni concrete

Azioni e reazioni che nascono dai progetti ideati e scritti su carta e poi condivisi in collaborazione tra le diverse amministrazioni pubbliche. In questo la Provincia di Salerno attraverso il lavoro sinergico del consigliere provinciale alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Filomena Rosamilia arriva a dare supporto alle amministrazioni comunali coinvolgendo sindaci, assessori delegati e associazioni di categoria, tutti insieme e a lavoro per progetti stimolanti e ambiziosi.

I Comuni impegnati

Altavilla Silentina, Serre ma anche Eboli e Salerno, ad esempio, sono alcuni dei Comuni in cui molto lavoro si sta portando avanti con entusiasmo e grande impegno.