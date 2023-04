Polisportiva Santa Maria – Vibonese: i giallorossi tornano al successo

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in casa contro la Vibonese.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il trentaduesimo turno di campionato, il quindicesimo del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team calabrese. Dopo il pari con il Licata termina 3-0.la sfida con i giallorossi al successo dopo cinque divisioni della posta in palio consecutive. I cilentani, che giocheranno in trasferta nella prossima giornata con il Catania, salgono a 42 punti in classifica fuori dalla zona play-out..

Polisportiva Santa Maria – Vibonese: la gara

Prima occasione del match al 5′ con un lancio di Mancini per De Marco che supera il portiere ma da posizione troppo defilata non riesce a calciare verso la porta. Un minuto dopo Trajkovski calcia dal limite dell’area, pallone di poco alto e al 10’ una punizione di Catalano viene alzata in angolo dalla barriera.

Al 18’ occasione clamorosa per il Santa Maria: De Marco, da ottima posizione, spara altissimo. Poi, Johnson, trenta secondi dopo, calcia centrale. A metà frazione tiro di Lia insidioso respinto da Cannizzaro, che poi salva sul tap-in di Samare, fermato però in fuorigioco mentre alla mezzora un cross basso di De Marco e deviazione di Bonnin che rischia di ingannare Rendic. Il vantaggio del Santa Maria arriva al 35′: numero di Johnson che si libera e serve Tandara, tiro perfetto dal limite dell’area di rigore alle spalle di Rendic (1-0). Nel finale di frazione al 40’ Samake con un colpo di testa spedisce il pallone fuori e al 42’ da calcio d’angolo per il Santa Maria il colpo di testa parato da Rendic. Nel recupero poi salvataggio di Campanella su un tiro a botta sicura di Balla con Cannizzaro a salvare in uscita su Samare, rimessa dal fondo.

La ripresa



Dopo il quarto d’ora tiro di Trajkovski completamente fuori misura. Al 20′ ripartenza del Santa Maria, con Tandara fermato da Sparando, tra le proteste dei giallorossi per un presunto intervento falloso. A metà tempo chance per Szymanowski, salva praticamente sulla linea Ferrigno. Al 27’ proteste della Vibonese per un gol annullato a Politi: segnalato il fuorigioco con Tandara a servire Catalano, alla mezzora, il suo tiro è murato in angolo. Nel finale la Polisportiva chiude la gara: al 35’ il raddoppio su perfetta ripartenza con Johnson che serve un cioccolatino a Tandara per il tap-in del 2 a 0. Al 45’ arriva il terzo gol con Giuseppe De Marco: servito da Tandara, batte facilmente Rendic.

IL TABELLINO

Marcatori: 35’ pt e 35’ st Tandara (SM), 45’ st De Marco G. (SM)

Polisportiva Santa Maria Cilento: Cannizzaro; Mancini (23’ st Di Cristina), Coulibaly, Campanella, Ferrigno; De Marco G., Maio, De Leonardis (13’ st Ventura), Catalano (38’ st Diop); Tandara (46’ st Gaeta), Johnson (43’ st Ielo). A disp.: Fezza, Azindow, Morlando, Tiberio. All.: Di Gaetano.

Vibonese: Rendic; Lia (1’ st Szymanowski), Bonnin (13’ st Palazzo), Sparandeo, Tazza; De Marco A., Anzelmo, Trajkovski; Scafetta (27’ st Albisetti), Samake (2’ st Politi), Balla (36’ st Hernaiz). A disp.: Bottino, Caicedo, Amabile, Caligiuri. All.: Modica.

Arbitro: Federico Batini di Foligno (Nappi-Fatati)

Note: al 42’ st espulsione diretta per Tazza (V) per un fallo su Maio. Ammoniti De Leornadis (SM), Mancini (SM), Maio (SM), De Marco A. (V), Catalano (SM). Angoli: 6 a 7.

Recupero: 2’ pt e 4’ st.