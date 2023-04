Polisportiva Santa Maria-San Luca: arriva ancora un pari per i cilentani

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in casa contro il San Luca.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il trentesimo turno di campionato, il tredicesimo del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team calabrese. Dopo il pari con il Ragusa termina .0-0 la sfida con i giallorossi alla quarta divisione della posta in palio interna consecutiva I cilentani, che giocheranno in casa nella prossima giornata con il Licata, salgono a 38 punti in classifica fuori dalla zona play-out.

Polisportiva Santa Maria-San Luca: la gara

Un match privo di gol vede al primo minuto Campanella svettare di testa da calcio d’angolo impensierendo subito Antonino che risponde presente tra i pali. Al 5’ una punizione di Catalano s’infrange sulla barriera, con proteste per un eventuale braccio largo ma l’arbitro non interviene. Occasionissima Santa Maria al 25′: Tandara, servito sul secondo palo, si coordina per una girata al volo che non varca di un soffio la linea di porta. Un minuto dopo De Marco, sull’out di destra, spinge forte e ne fa uscire un tiro cross pericoloso che scheggia la traversa mentre alla mezzora Raso crea la prima grande occasione per gli ospiti con un tiro a giro che costringe Cannizzaro e respingere in angolo. Nel finale di frazione, al 38′, Catalano dalla distanza, di prima intenzione, calcia ottimamente sul secondo palo ma Antonino si distende e devia la conclusione.

Al 39’ risposta del San Luca con Carbone che a tu per tu con Cannizzaro si fa ipnotizzare, sparandogli addosso. Ripresa avara di grosse emozioni: in apertura Pelle prova a cogliere di sorpresa Cannizzaro dai 25 metri, ma il suo tiro è solo forte. Pallone ampiamente sul fondo. La sfida si riaccende nelle battute finali: al

40’ mischia in area di rigore del Santa Maria, Cannizzaro salva con un’uscita bassa provvidenziale.

Al 43’ clamoroso palo colpito da Yakovlev a Cannizzaro battuto, si salvano i padroni di casa come al 47’ quando una p8rodezza di Cannizzaro, che si supera con un grande intervento su un colpo di testa a colpo sicuro di Maesano, chiude il match sullo 0-0 definitivo.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento : Cannizzaro; Coulibaly, Campanella, Ferrigno; Mancini, Pane (21’st Johnson), Maio (25’st Ventura), Morlando; De Marco (32’st De Leonardis), Tandara (41’st Gaeta), Catalano. A disp.: Fezza, Diop, Azindow, Tiberio, D’Auria. All.: Di Gaetano

San Luca: Antonino; Gamez, Greco, Ale Agustin, Favasuli; Spinaci, Carbone (29’st Patea), Raso (41’st Murdaca); Yakovlev, Reinero, Pelle (27’st Maesano). A disp.: Zampaglione, Suraci, Pipicella, Giampaolo, Hefiane, Batista. All.: Canonico

Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno (Bianchi-Dattilo)

Note: Ammoniti.: Campanella (SM), Gamez (SN). Angoli.: 9 a 4. Recupero.: 1’pt e 5’st