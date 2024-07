Polisportiva Santa Maria: presentata la nuova stagione sportiva

InfoCilento è anche in tv! Ci trovi sul canale 79 del digitale terrestre, visibile in tutta la provincia di Salerno. Se non riesci a vedere il canale risintonizza il tuo televisore.

Giovani e territorio sono le parole chiave della nuova stagione sportiva della Polisportiva Santa Maria Cilento presentata, nella giornata di ieri, presso il Kipos Lounge Bar, all’interno di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. All’incontro sono intervenuti il presidente, Francesco Tavassi, il vice presidente, Alfonso Tavassi, il direttore generale, Salvatore Di Stefano, l’allenatore, Ambrogio Quintiero, il nuovo responsabile dell’Attività Agonistica del Settore Giovanile Scolastico, Antonio Ruggiero, e il responsabile dell’Attività di Base, Domenico Giannella. Presenti anche il sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo, ed il consigliere delegato allo Sport, Gianmarco Rodio. Nella splendida location di Villa Matarazzo, dinanzi a tanti tifosi e ragazzi del Settore Giovanile giallorosso, tecnici, dirigenti e collaboratori, è stata presentato il nuovo organigramma societario ed è stata ribadita la forte volontà, da parte della famiglia Tavassi, di continuare a investire in un progetto ambizioso per l’intero territorio di Castellabate.

Oltre all’allestimento di una rosa competitiva per il difficile campionato di Eccellenza, il club prosegue la grande cura e attenzione verso i giovani, vero grande fiore all’occhiello della società. “Abbiamo deciso di ripartire con un nuovo progetto che, come sempre, mette in primo piano i giovani. Faremo un campionato di Eccellenza con uno spirito ancora più orientato verso di loro. Abbiamo allestito, con il direttore Di Stefano e con il mister Quintiero, una squadra di giovani e tra questi ci sarà anche una dirigenza composta principalmente da giovani. – ha detto il presidente Tavassi nel suo intervento – Dopo una stagione deludente, come quella appena trascorsa, dove molto probabilmente abbiamo commesso degli errori, dobbiamo imparare dalla sconfitta e ripartire, cercando di migliorarsi. Si chiude un ciclo stupendo di 10 anni, tra cui gli ultimi 4 in serie D, ed ora ripartiamo con entusiasmo, tenendo alta l’attenzione verso il Settore Giovanile, per noi fondamentale per la crescita sportiva e sociale dei tanti bambini che ogni anno vanno a formare le varie categorie della scuola calcio”.

“Stiamo già lavorando da due mesi per costruire questa squadra, per dare vita a questa nuova avventura. Sono sicuro che, come negli anni precedenti, riusciremo a lavorare bene e a far divertire i nostri tifosi. La squadra è composta da una rosa giovane, anche territoriale perché è importante coinvolgere anche i giovani del posto. Noi ne abbiamo tanti e il nostro compito è quello di valorizzarli. Sarà una squadra che cercherà di imporre sempre la propria identità, il proprio gioco e i propri principi”, ha concluso l’allenatore, Ambrogio Quintiero. La Prima Squadra comincerà ufficialmente la preparazione lunedì pomeriggio (22 luglio) allo stadio “Carrano” la preparazione.