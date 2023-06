Polisportiva Santa Maria: per il terzo anno consecutivo la Juniores giallorossa sarà sotto la guida di Ambrogio Quintiero

Prosegue per il terzo anno consecutivo il rapporto tra la Juniores della Polisportiva Santa Maria e il mister Ambrogio Quintiero. Dopo i grandi risultati delle ultime due stagioni, entrambe culminate con la partecipazione ai PlayOff, la sfida è lanciata anche per la nuova annata che verrà.

Crescita dei giovani talenti

Il lavoro svolto dal mister e da tutto lo staff della Juniores ha permesso di far crescere tanti ragazzi, permettendogli di arrivare anche in prima squadra: da Ventura a D’Auria, passando per Fezza e Morlando. I risultati finora raggiunti sono sotto gli occhi di tutti e la Polisportiva Santa Maria Cilento, da sempre al sostegno dei giovani, crede fortemente in questo progetto tecnico.

Determinazione e impegno del mister Quintiero

“Per me è un grande orgoglio ricoprire questo importante ruolo per la Polisportiva Santa Maria Cilento. Nonostante mi siano arrivate alcune richieste allettanti ho sentito fortemente la vicinanza della società e del presidente, Francesco Tavassi, che mi ha manifestato la sua forte intenzione di continuare insieme questo affascinante progetto. Sono pronto a mettermi subito a lavoro per far crescere i nostri ragazzi e dare seguito ad uno degli obiettivi principali della società: i giovani“, ha dichiarato il mister della Juniores Ambrogio Quintiero.