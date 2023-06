La Polisportiva Santa Maria ha il suo nuovo allenatore

La Polisportiva Santa Maria Cilento ha annunciato l’arrivo di Osvaldo Ferullo come nuovo allenatore per la stagione sportiva 2023/24. Ferullo, che ha già allenato in Eccellenza con il Buccino Volcei e altri club di categoria, si è detto orgoglioso di far parte di una società che si sta contraddistinguendo per i propri successi nel calcio.

Le prime parole del neo allenatore

“E’ una chiamata che mi riempie di orgoglio perché la Polisportiva Santa Maria Cilento è una società sportiva che si sta distinguendo nel panorama calcistico per quanto di buono sta facendo ormai da anni – afferma il neo allenatore Ferullo – E’ un premio al percorso che ho fatto fino ad oggi perché, nonostante sia un esordiente per la categoria, ho dedicato grande parte della mia vita al calcio. Ringrazio il direttore generale Alberico Guariglia, il responsabile del Settore Tecnico Angelo Nicoletti, e la famiglia Tavassi per la fiducia nei miei confronti. L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi, senza fare voli pindarici, e continuare quel percorso di valorizzazione dei giovani che la società porta avanti ormai da tempo”.

Chi è Osvaldo Ferullo

Stretta di mano, nei giorni scorsi, con il presidente Francesco Tavassi e con il direttore generale Alberico Guariglia, con cui c’è stata subito intesa sul progetto da portare avanti con la Polisportiva Santa Maria Cilento. Ferullo, classe 1976, oltre ad aver guidato il Buccino Volcei, in Eccellenza, ha allenato nelle stagioni precedenti, sempre nella stessa categoria, il Costa d’Amalfi e la Polisportiva Lioni.