Polisportiva Santa Maria, oggi test contro il Martina: nuovo rinforzo in difesa | VIDEO

Test amichevoli e preparazione al Carrano. È questo il riassunto delle ultime settimane in casa Polisportiva Santa Maria. La compagine giallorossa, guidata dal tecnico Quintiero, sta continuando il suo ritiro pre stagione che la vedrà impegnata nel campionato di Eccellenza girone B con tante altre realtà locali e non solo.

La formazione cilentana partirà con il desiderio di rivalsa dopo il burrascoso anno appena concluso e si affiderà ad una rosa composta da un mix di giovani e giocatori di maggior esperienza.

Gli ultimi due acquisti in ordine di tempo, infatti, sono il veterano, classe 1988, Angelo Lopetrone fresco di vittoria del campionato d’Eccellenza con la Sarnese, e il più giovane difensore Giuseppe Lembo. Intanto, proprio questo pomeriggio la Polisportiva Santa Maria, dopo il confortante test contro la più attrezzata Paganese, scenderà in campo contro il Martina Calcio in quel di Viggiano.

Anche qui il divario di un categoria tra le due squadre potrebbe farsi sentire, ma i giallorossi hanno bisogno di questi test più impegnativi per farsi trovare pronto all’inizio della stagione.

Un esordio che non arriverà in campionato, ma pensi in coppa Italia nel girone G insieme ad Agropoli e Calpazio. La prima gara sarà proprio contro i delfini verso fine agosto e li davvero si inizierà a fare sul serio.