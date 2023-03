Polisportiva Santa Maria: l’Under 14 protagonista al Torneo delle Sirene di Sorrento. Che sfide a Juventus e Chelsea

La Polisportiva Santa Maria si ferma ai quarti di finale della 9ª edizione del prestigioso Torneo delle Sirene di Sorrento, dedicato ai giovanissimi Under 14. Tra squadre di assoluto blasone, come Juventus, Inter, Chelsea e Fiorentina, i ragazzi del Cilento non sfigurano e portano a casa una grande prestazione complessiva.

Il cammino nel torneo

Collocati nel girone A, con Dolomiti Belluno, F.C Sant’Agnello e Juventus, i giallorossi passano il turno come miglior seconda, ottenendo due vittorie e una sconfitta. I tre punti sono stati frutto dei successi contro Dolomiti Belluno, per 2-1, e F.C Sant’Agnello per 2-0.

L’unico ko è stato ad opera dei bianconeri con un equilibrato 3-2. Il cammino del Santa Maria si è interrotto però ai quarti di finale contro la corazza Chelsea, favorita del torneo. Infatti, i blues hanno battuto i campani con un secco 2-0 in una gara giocata, comunque, a viso aperto. Al di là del risultato sportivo, la partecipazione ad un torneo di questo livello, con avversari così forti, ha permesso di confrontarsi con tante altre realtà, all’insegna del sano agonismo e del divertimento.

La gioia del Presidente Tavassi

Grande entusiasmo e orgoglio per quanto fatto vedere dai propri ragazzi, da parte del Presidente della storica società cilentana, Francesco Tavassi. La Polisportiva Santa Maria continua a costruire un solido progetto basato, soprattutto, sui giovani e la loro crescita.

Riconosciuta da anni come Scuola Calcio Élite di primo livello e inserita nell’importante iniziativa “Generazione S” targata Sassuolo Calcio, la dirigenza giallorossa ottiene un altro gran risultato per tutti i suoi ragazzi.