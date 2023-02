Polisportiva Santa Maria- Lamezia Terme: successo nel finale per i cilentani

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena al Carrano contro il Lamezia Terme.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, in programma il ventitreesimo turno di campionato, il sesto del girone di ritorno dove i giallorossi erano opposti in casa con il team calabrese. Termina 3-2 la sfida con i giallorossi che vincono nella parte conclusiva del match. I cilentani, attesi in casa nella prossima giornata dal Lamezia Terme, restano a 31, fuori dalla zona play-out.

Polisportiva Santa Maria- Lamezia Terme: la gara

Il primo squillo del match giunge al 7’ con un piattone di Maio dal limite dell’area, miracolo di Mataloni. Al

12’ il vantaggio del Lamezia con un tap-in vincente sotto porta di Terranova dopo la traversa colpita da Morana. (0-1). La Polisportiva reagisce e al 20′ vede un gol annullato per fuorigioco di Tandara con dubbi sulla segnalazione del primo assistente mentre due minuti dopo la girata di Coulibaly esce fuori di poco.

A metà frazione il pareggio con De Marco: azione prolungata del Santa Maria, uscita a vuoto del portiere del Lamezia. De Marco è il più lesto di tutti a trovare la deviazione vincente. (1-1) Nel finale del primo tempo i calabresi, al 39’, tornano in vantaggio con Alma che lascia partire un cross che si trasforma in un tiro velenoso che supera Cannizzaro (1-2). L’ultima occasione vede al 44′ il colpo di testa di Coulibaly e pallone che viene respinto da Mataloni oltre la linea bianca per il 2 a 2. Proteste del Lamezia, ma l’arbitro convalida.

La ripresa

Al 12′ il cross di De Luca viene girato da Alma con Cannizzaro che non riesce a bloccare, concedendo un angolo agli ospiti. Per vedere altre occasioni bisogna aspettare il 27’ quando un cross di Catalano trova la girata aerea sul fondo di Tandara. Un minuto dopo Pane recupera un pallone dal limite dell’area, tiro successivo sporcato in angolo mentre al 33’ occasione ghiotta per il Lamezia con un colpo di testa ravvicinato di Maimone e miracolo di Cannizzaro con la complicità del palo. Al 37’ doppia occasione Santa Maria. Ielo viene murato due volte dalla difesa calabrese. Quando la gara sembra destinata al pareggio arriva, al 40’ , il vantaggio del Santa Maria. Azione dei giallorossi con il pallone che prima Maio non riesce a deviare in rete, ma in agguato c’è Mancini che batte il portiere. Finisce 3-2

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Cannizzaro; Ferrante, Campanella, Coulibaly; Mancini, Pane, Maio, Ferrigno; De Marco (25’ st Ielo), Tandara, Catalano. A disp.: Grieco, Di Cristina, Morlando, Tiberio, Modesti, D’Auria, De Leonardis, Gaeta. All.: Di Gaetano.

FC Lamezia Terme (4-2-3-1): Mataloni; Miliziano, Cadili, Zulj, De Luca U.; Emmanouil, Maimone; Borgia (42’ st Bevilacqua), Morana (20’ st Cunzi), Alma (44’ st Vasilj); Terranova. A disp.: Martino, Monteleone, Addessi, Niakate, Nemia, Graziano. All.: De Luca C.

Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno (De Santis-De Gregorio)

Reti: 12’ pt Terranova (L), 24’ pt De Marco (SM), 39’ pt Alma (L), 44’ pt Coulibaly (SM), 40’ st Mancini (SM)

Note: ammoniti Maio (SM), Pane (SM). Angoli: 8 a 3. Recupero: 1’ pt e 4’ st.