Policastro: l’associazione Scarenz organizza la prima “Caccia al Tesoro culturale” per l’estate 2024

L’Associazione Scarenz di Policastro presenta un’innovativa proposta per il turismo culturale, allineandosi alle nuove tendenze di coinvolgimento e vivacità. Il 29 giugno, Policastro ospiterà la prima Caccia al Tesoro culturale, un evento che combina gamification e drammatizzazione teatrale, offrendo ai turisti un’esperienza unica e interattiva.

Durante la Caccia al Tesoro, i partecipanti dovranno risolvere indizi e enigmi in una corsa contro il tempo per raggiungere il “forziere”. Attraverso un percorso che si snoda tra vicoletti, piazze, chiese e musei, ogni squadra dovrà superare varie prove per scoprire le soluzioni che li condurranno al tesoro. Questo gioco permette di esplorare le bellezze e i segreti di Policastro in modo divertente e originale.

L’evento è aperto a tutti: famiglie, amici, colleghi di lavoro, gruppi di adolescenti e appassionati di tutte le età. La Caccia al Tesoro rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in un’avventura culturale stimolante e coinvolgente. Il tesoro in palio, un cesto di prodotti tipici del territorio, è un invito alla convivialità e alla scoperta dell’ospitalità del Golfo di Policastro.

Per partecipare, è necessario iscriversi come squadra. Ogni squadra riceverà un kit con la mappa del tesoro e tutte le istruzioni necessarie. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale dell’Associazione Scarenz www.scarenz.it, oppure è possibile contattare l’organizzazione telefonando al numero 3476233583 o inviando una mail a: ambrascarpitta74@gmail.com.