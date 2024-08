Policastro: colpo di sonno lungo la statale, giovane si schianta e finisce in ospedale

Ha perso il controllo dell’automobile ed è finita contro una cancellata, lungo la statale statale 18 nella frazione costiera di Policastro Bussentino. Alla guida dell’autovettuta, modello Polo Walkswagen, una 32enne di Torre Orsaia che fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Le cause dell’incidente e i soccorsi

Probabilmente a causare la perdita del controllo dell’automobile è stato un colpo di sonno.

Sul posto l’arrivo dei Sanitari del 118 e dei Carabinieri della Stazione di Vibonati agli ordini del Maresciallo Francesco Barile. Per la ragazza, nonostante non abbia riportato gravi danni, si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “Immacolata di Sapri per i dovuti accertamenti.

Tanta paura e traffico lungo la statale 18.