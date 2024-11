Policastro Bussentino, messa in sicurezza SS18. Il Sindaco Fortunato chiede un incontro con Anas

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha richiesto con urgenza una convocazione di incontro con ANAS S.p.a., al fine di individuare una soluzione condivisa per la messa in sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di viabilità della SS 18 ricadente nell’abitato della frazione di Policastro Bussentino.

La richiesta

“Premesso che la società ANAS è responsabile della sicurezza, della manutenzione e della riqualificazione dei sistemi viari su rete nazionale- Spiega il primo cittadino Giovanni Fortunato– e che in questo Comune insiste un tratto importante della SS 18 che attraversa il centro abitato della fraz. di Policastro Bussentino, è dato di fatto che gli innumerevoli incidenti mortali che negli ultimi anni si sono verificati hanno dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la necessità di mettere urgentemente in sicurezza tutto l’abitato circostante.

Interventi di così radicale importanza– continua Fortunato– per la sicurezza ed il regolare deflusso veicolare non possono prescindere dal ripensare alla sistemazione dell’intero tratto in questione, che va dall’incrocio della SS 18 al km 204+950 con la SP 517 “Bussentina”, fino ai confini dei comuni limitrofi, da attuarsi, innanzitutto, con la sistemazione plano-altimetrica e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra i predetti assi viari, e, in via prioritaria, attraverso la realizzazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale, anche luminosa, per gli attraversamenti, dei dissuasori di velocità e di ogni altra opera ritenuta necessaria per la sicurezza stradale.

Per tutti questi motivi – Conclude il sindaco– ho deciso di richiedere la convocazione di un incontro urgente con ANAS S.p.a., al fine di individuare una soluzione condivisa per la messa in sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di viabilità della SS 18 ricadente nell’abitato della frazione di Policastro Bussentino, come comune siamo sin d’ora disponibili, in caso di diretto finanziamento, alla progettazione e appalto delle opere a farsi”.