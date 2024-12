“Poesia sotto il vischio”: a Cicerale la cerimonia di premiazione del concorso poetico

Si terrà domenica 29 dicembre 2024, alle ore 18:00, la cerimonia di premiazione del concorso poetico “Premio Poesia Sotto il Vischio”, un evento che celebra l’arte della poesia e la creatività dei partecipanti. La manifestazione avrà luogo nella suggestiva cornice dell’ex Palazzo Marchesale sito in Piazza Primicile Carafa, recentemente acquisito dal Comune di Cicerale, simbolo del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico locale. La serata sarà presentata da Gennaro Madera, poeta e influencer letterario, con i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Giorgio Ruggiero e della Dirigente Scolastica la Prof.ssa Teresa Pane.

Gli ospiti

Tra gli interventi, l’Assessora alla Cultura Chiara Valva porterà un contributo significativo sottolineando l’importanza di eventi culturali come questo per il nostro territorio. Seguirà Antonio Cucciniello, autore e Professore di scrittura creativa presso l’Università degli Studi di Salerno, che offrirà una riflessione sull’arte poetica e sulla scrittura anima. A rendere la serata ancora più speciale sarà l’intervento di Tony Ruggiero, musicista e cantautore, che esplorerà il tema delle poesie che si trasformano in canzoni, con un’esibizione dedicata al legame profondo tra testo poetico e musica.

Tra musica, divertimento e buon cibo

La cerimonia sarà impreziosita ulteriormente da un intermezzo musicale curato dalla violinista Sofia Vershynina. A seguire l’evento “Natale a Cicerale”, organizzato dall’Associazione Culturale San Giorgio. Il borgo di Cicerale sarà addobbato per l’occasione e offrirà ai visitatori la possibilità di degustare piatti tipici cilentani, con particolare attenzione ai ceci, prodotto simbolo del territorio e presidio Slow Food. La serata sarà animata dalla musica popolare cilentana, con gruppi itineranti che porteranno allegria e tradizione tra i vicoli storici. Un appuntamento speciale che unirà poesia, musica, cultura e tradizione.