Cicerale, “Poesia sotto il vischio”: prima edizione per gli amanti dei versi. Ecco come partecipare

Un Natale all’insegna della cultura e delle emozioni. Il Comune di Cicerale, lancia la Prima Edizione del Concorso di Poesia “Poesia sotto il Vischio”. L’iniziativa è stata pensata per dare spazio alla creatività, valorizzare i talenti nascosti e celebrare la bellezza della parola scritta. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età o residenza e mira a creare un dialogo tra generazioni e sensibilità diverse. Ai partecipanti viene concessa massima libertà espressiva, poiché il tema è completamente libero.

Le regole del concorso

Gli aspiranti poeti, che potranno partecipare gratuitamente, saranno divisi in due categorie: • Giovani (dai 10 ai 18 anni) • Adulti (dai 18 anni in su). Ogni partecipante potrà inviare una sola poesia, rigorosamente inedita, scritta in italiano e mai premiata in altri concorsi. La scadenza per l’invio è fissata al 15 dicembre 2024, e le opere possono essere presentate via email all’indirizzo premiopoesiasottoilvischio@gmail.com o consegnate a mano presso il Comune.

La giuria e i premi

Una giuria di esperti composta da poeti, professori, autori, giornalisti e critici letterari avrà il compito di selezionare le poesie migliori. I vincitori saranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà a fine dicembre, nel cuore dell’evento “Natale a Cicerale – Mercatini di Natale”. Per ciascuna categoria sono previsti tre premi principali, oltre a menzioni speciali per opere particolarmente meritevoli.

La cultura come collante della comunità

«Con questa iniziativa il Comune di Cicerale ribadisce il suo impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione del talento locale. Vogliamo offrire un’occasione per riflettere, esprimersi ed emozionarsi», sottolinea l’Assessora alla Cultura Chiara Valva. Ogni poesia è una storia, e il Natale a Cicerale fornirà il palcoscenico ottimale per raccontarla.

Per ulteriori informazioni e per partecipare, basta visitare il sito del Comune o le pagine social del concorso. Per maggiori informazioni scrivere a premiopoesiasottoilvischio@gmail.com.