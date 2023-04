PNRR: amministratori di Serre in Senato

Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi la Seduta del Senato a cui hanno partecipato gli amministratori comunali di Serre, ossia il sindaco, Antonio Opramolla e l’assessore allo sport, Antonio Luongo. La Seduta si è tenuta alla presenza del Ministro per gli Affari Europei, per le Politiche di Coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto e si è discusso delle tante opportunità rappresentate dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L’incontro con il Ministro Fitto

Proprio riguardo al PNRR il Ministro Fitto si è trattenuto con gli amministratori di Serre per fornire tante informazioni utili affinché il lavoro portato avanti dall’ente comunale possa essere studiato in ogni dettaglio.

Successivamente Opramolla e Luongo hanno incontrato il Senatore Antonio Iannone per discutere di Cultura, Scuola, Sport e Spettacolo e di quanto possano offrire questi settori, se rilanciati a dovere, ad una comunità come quella del comune alburnino.

Il commento

“Il confronto personale con il Ministro Fitto e con il Senatore Iannone è stato molto stimolante e ci ha offerto tanti spunti di riflessione riguardo alle azioni da mettere in campo per continuare a potenziare diversi aspetti della nosta città che vanno dalle opere pubbliche allo sport, dalla diffusione della cultura, agli eventi. Insomma nessun argomento è stato trascurato.

Creare sinergie forti con le istituzioni sovracomunali è importantissimo se si vuole percorrere, come intendiamo fare, fino in fondo la strada che porta verso uno sviluppo completo e lontano da ogni sterile forma di campanilismo”, ha affermato il primo cittadino di Serre a conclusione dell’incontro.