Più sicurezza sul litorale di Pisciotta: questa mattina presentato il progetto

La sicurezza in mare e lungo le spiagge del litorale di Pisciotta è uno degli obiettivi primari dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ettore Liguori. Motivo per il quale è stato presentato questa mattina sull’area portuale il progetto spiagge libere e sicurezza in mare.

Un modo per garantire un’assistenza completa a tutti I turisti che scelgono il litorale cilentano per trascorrere le loro vacanze estive.

Estate sicura, il progetto di Pisciotta

Il progetto prevede l’impiego di un acquascooter dotato di barella per il monitoraggio del litorale e per l’assistenza a tutti i fruitori delle spiagge. In sella all’acquascooter vi sarà la presenza di personale altamente qualificato per il soccorso e il salvataggio della vita in acqua.

Coordinatore del progetto è Massimo Zanichelli della società Nazionale Salvamento di Genova.

La cerimonia, che si è tenuta questa mattina, ha visto la presenza del Sindaco di Pisciotta Ettore Liguori, del consigliere delegato alla struttura portuale Nanni Marsicano e dell’assessore all’ambiente Assunta Giaquinto. Una cerimonia che ha visto la presenza degli uomini della Guardia Costiera del Circondario Marittimo di Palinuro, guidati dal Tenente di Vascello Samantha Losito, rappresentati dal 1° Luogotenente Massimo Angeloni. Un progetto che dunque garantirà massima sicurezza su tutto il litorale costiero.