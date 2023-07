Più servizi per cittadini e turisti a Castellabate: installati i bagni pubblici su tutto il territorio | VIDEO

La stagione estiva è iniziata e Castellabate è pronta ad accogliere i tanti turisti che l’hanno scelta come meta per le vacanze. Per garantire servizi idonei, che rientrino nella tutela ambientale, sulle spiagge libere comunali, sono stati installati servizi igienico-sanitari per tutto il periodo estivo.

L’installazione

L’installazione dei servizi igienici, gratuiti e completamente smontabili e provvisori, è stata pensare per quelle aree dove si prevede un maggior afflusso turistico e dove mancano gli stessi servizi, concessi dalle strutture private presenti. Collocati, infatti, sulle spiagge di frazione Lago, “Marina Piccola“, “Pozzillo“, “La Grotta” in località San Marco e in “Via dei Cantieri Navali“.

A tutela dell’ambiente

L’iniziativa d’introdurre questi servizi essenziali sul territorio comunale, rientra in un più ampio progetto finalizzato alla tutela ambientale e alla riqualificazione delle aree demaniali marittime, connessa alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia degli arenili e degli specchi acquei.

L’obiettivo è raggiungere e mantenere elevati standard di sostenibilità ambientale, offrendo, allo stesso tempo, maggiori servizi utili ai tanti turisti di Castellabate. Nei prossimi giorni, sarà possibile anche usufruire delle docce, in questo caso il prezzo sarà di € 1,00.