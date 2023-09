Pitturiamo Pisciotta, successo per la terza edizione

È stato il borgo medievale di Pisciotta lo scenario al centro della terza edizione della manifestazione “PitturiAmo Pisciotta”. Un evento, organizzato dalla “Misericordia di Pisciotta”, che richiama diversi amanti della pittura che con la loro arte dipingono angoli catetteristici del borgo cilentano. Una manifestazione che si compone soprattutto di una mostra di quadri, ben 19 in questa edizione, in lizza per la premiazione finale che quest’anno ha visto al primo posto l’opera di Vittoria Novikona, a seguire quella di Damiano Salvatore e infine al terzo posto il quadro realizzato da Giovanni Pelosi.

Un incontro di bellezza e di colori che impreziosisce ancora di più il borgo medievale, come sottolineato dal Governatore della Misericordia di Pisciotta Nello Marsicano.