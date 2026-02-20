Pista ciclabile dei Templi: ok al completamento. Collegherà anche Agropoli e Castellabate

È stato siglato il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Salerno, il Comune di Castellabate e il Comune di Agropoli in merito alla progettazione della pista ciclabile dell’intervento denominato “Completamento della pista ciclabile dei Templi, collegandola al centro abitato di Agropoli e ai centri abitati del Comune di Castellabate”.

Il progetto

L’intervento, ricompreso nel Masterplan Litorale Salerno Sud comporta un costo complessivo pari a 2.000.000,00 di euro già destinati e vede Castellabate assumere il ruolo di Ente Capofila per le attività di progettazione, coordinamento delle fasi tecniche e amministrative necessarie alla definizione dell’intervento. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza volta ad introdurre un’efficace rete di mobilità lenta e sostenibile che permetta di potenziare gli spostamenti lungo la fascia costiera.

Il progetto, che vedrà il recupero dei sentieri naturalisti locali, è finalizzato ad incentivare e favorire la creazione di una rete di mobilità alternativa, migliorando al contempo la fruibilità turistica e la qualità della vita dei residenti. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo orientata alla tutela ambientale, alla valorizzazione del paesaggio e alla promozione di un modello di mobilità rispettoso del contesto naturale. In tal senso, sta prendendo forma un ulteriore progetto strategico, sempre inserito nel Masterplan, per un investimento complessivo pari a 3.000.000,00 di euro con Agropoli Ente Capofila, di cui 1.000.000,00 finanziati per il Comune di Castellabate. L’intervento prevede la realizzazione della passeggiata di collegamento tra il Lungomare Bracale e Piazzale dei Trezeni, la riqualificazione del Lungomare Bracale e del Belvedere dei Trezeni, nonché la realizzazione di una passerella in legno che consentirà di unire in modo armonico e funzionale di tutto il waterfront della frazione Lago.

Le dichiarazioni

“La mobilità sostenibile e la riqualificazione del nostro litorale rappresentano un investimento concreto sul futuro del territorio e sulla sua capacità di accogliere cittadini e visitatori in spazi più sicuri e accessibili, in particolare per un turismo esperienziale anche nei periodi di bassa stagione. Il Masterplan Salerno Sud è un’opportunità incredibile da dover sfruttare per accrescere le potenzialità di tutto il territorio, grazie alla stressa sinergia con la Provincia di Salerno e in questo caso con il Comune di Agropoli, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Il Masterplan Litorale Salerno Sud sta entrando in una fase operativa decisiva. Parliamo di interventi strutturali che incideranno in modo significativo sulla qualità degli spazi pubblici e sulla connessione tra le diverse aree del territorio. L’obiettivo è garantire progettazioni di alto livello, pienamente integrate nel contesto ambientale e paesaggistico”, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.