Pisciotta, strada comunale pericolosa e priva di manutenzione: «Intervenite»

Una nota agli uffici, al segretario comunale e al sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, per chiedere la manutenzione ordinaria di alcune strade del paese, attualmente ai limiti della percorribilità. A chiederlo sono i consiglieri del gruppo consiliare Una Mano per Pisciotta, Aniello Marsicano, Fedele Tambasco e Antonio Fedullo.

La strada sotto i riflettori

Sotto i riflettori la strada comunale Giardinieri – Valle di Massa – Rungi – Castelluccio. «Le condizioni sono molto precarie e pericolose», osservano i consiglieri di minoranza raccogliendo le istanze dei titolari di terreni in zona. Di qui l’appello ad interventi.

«Come Gruppo consiliare di minoranza “Una Mano per Pisciotta”‘ nella giornata di ieri, abbiamo protocollato una richiesta di intervento ordinario e straordinario sulla strada comunale Valle di Massa- Rungi- Castelluccio, indirizzata alla cortese attenzione dell’ufficio tecnico, al Sindaco e alla Segretaria Comunale. Detta strada viene ancora percorsa da concittadini che hanno voglia di continuare a coltivare i loro terreni, predetta strada sta diventando quasi una mulattiera, cagionando non pochi problemi e disagi all’utenza. Sempre pronti con spirito di abnegazione, responsabilità e senso del dovere a far prevalere le legittime istanze della collettività». Così dal gruppo consiliare.