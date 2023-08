Pisciotta, donato un defibrillatore alla locale squadra di calcio

Francesco Tambasco, 66enne originario di Pisciotta, si conferma un esempio di altruismo. Da oltre 40 anni è impegnato nel volontariato a Milano, dove vive e lavora. Lo scorso anno, Tambasco ha donato un’ambulanza alla Misericordia di Pisciotta, il suo paese d’origine. Quest’anno, ha rinnovato il suo grande amore e interesse per il centro cilentano, mettendo in contatto l’associazione con la delegazione di volontari in partenza per l’Ucraina tramite l’organizzazione “Volunteer Legion of Freedom. È stato così possibile donare un’ambulanza al Paese coinvolto nel conflitto.

I gesti di solidarietà di Francesco Tambasco

Nei giorni scorsi Francesco Tamasco è stato autore di un nuovo gesto di solidarietà: due preziosi ed utili strumenti medici: un monitor multiparametrico ed un monitor elettrocardiogramma assegnati alla Misericordia, oltre ad un defibrillatore che sarà a disposizione della ASD Pisciotta, la locale formazione di calcio.

Chi è Francesco Tambasco

Francesco Tambasco è nato a Pisciotta. Ha lasciato il suo paese d’origine per trasferirsi a Milano, dove ha costruito la sua vita e la sua famiglia.

Nonostante la lontananza, Tambasco non ha mai dimenticato Pisciotta. Il suo amore per il suo paese d’origine è grande e lo ha dimostrato con i suoi gesti di solidarietà.