Pisciotta: Comune attiva nuove aree parcheggio, ecco dove

Il Comune di Pisciotta, ha individuato delle nuove aree da adibire a parcheggi durante il periodo estivo, in cui si assiste su tutto il territorio comunale ad un considerevole incremento della popolazione, e quindi con esso l’esigenza di aree di sosta per l’accoglienza dei turisti ospiti. Il sindaco Ettore Liguori ha firmato un’ordinanza che istituisce l’area di parcheggio a pagamento in Via Borgo. È stato attivato il parchimetro con la tariffa oraria di 1,50 euro all’ora o frazione di essa.

Nuovi parcheggi a Pisciotta

L’Ente cilentano, ha istituito un’area di sosta a pagamento nell’area di parcheggio sita in via Borgo di Pisciotta Capoluogo dalle ore 08,00 alle ore 24,00, come delimitata da apposita segnaletica. La tariffa oraria è di € 1.50 all’ora o frazione di essa; il provvedimento sindacale è partito dallo scorso 15 luglio e durerà fino al 15 settembre 2023.

Le finalità

La limitata disponibilità di aree di sosta in Pisciotta Capoluogo e la necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di parcheggio del maggior numero possibile di utenti, hanno portato l’Amministrazione Comunale ad istituire una nuova area di sosta a pagamento nell’area di parcheggio ubicata in via Borgo di Pisciotta Capoluogo.