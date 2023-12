Piscina coperta e palestra: 2 milioni di euro a Santa Marina

Il Comune di Santa Marina, guidato dal Sindaco Giovanni Fortunato, ha recentemente ottenuto un finanziamento di circa 2.000.000 di euro dal Dipartimento ministeriale delle Pari Opportunità per la realizzazione di un palazzetto dotato di palestra e piscina coperta. Questo progetto fa parte del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, e sarà di notevole beneficio per il territorio comunale, offrendo una struttura sportiva accessibile a tutti i cittadini dell’intero comprensorio.

Una struttura all’avanguardia

Il palazzetto sorgerà nei pressi del centro abitato della frazione costiera di Policastro Bussentino, rendendolo facilmente accessibile a tutti coloro che vorranno usufruire delle sue strutture. La struttura includerà una piscina coperta di ultima generazione e una palestra, che saranno accessibili a un costo mensile previsto intorno ai 40/50 euro, al fine di garantire un servizio ottimale per tutti i cittadini.

Benefici per la comunità

La realizzazione di questa struttura non solo offrirà opportunità per l’attività fisica e il benessere, ma creerà anche opportunità occupazionali, prevedendo la presenza di circa 10 addetti professionisti e specializzati.

“Questa importante struttura diventerà un luogo di incontro in quanto al suo interno è prevista anche la realizzazione di una palestra che potrà essere utilizzati per le attività fisiche da tutti coloro che intendono fare sport – hai poi aggiunto il Sindaco – Anche per quanto riguarda i costi sicuramente non saranno molto alti, si aggireranno intorno ai 40/50 euro mensili, in maniera tale da permettere a tutti di poterne usufruire e allo stesso tempo garantire un servizio ottimale”