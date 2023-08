Bisogna fare rete, è questo l’imperativo del sindaco di Pollica Stefano Pisani a margine dell’inaugurazione della mostra Elea – La Rinascita. Imprescindibile per lo sviluppo territoriale, la valorizzazione condivisa dell’enorme patrimonio del Cilento. Questa, sarebbe anche l’unica via per contrastare la crisi del settore turistico.