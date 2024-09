Il Museo Vivo del Mare di Pioppi, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, ha dato il via questa mattina alla quarta edizione della Summer School per biologi marini.

Un corso di formazione che si articolerà in cinque giorni di intense attività che includeranno lezioni frontali, immersioni subacquee e sessioni di laboratorio.