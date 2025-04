Pioggia di fondi per le Aree Interne, Auricchio: “Circa 60mln di euro saranno destinati al Cilento interno”

Si è tenuto ieri mattina, presso Palazzo Santa Lucia, a Napoli, l’incontro tra il governatore, Vincenzo De Luca, il Consigliere Regionale, delegato all’Urbanistica e alla Viabilità, Luca Cascone e i presidenti delle SNAI (Strategie Nazionali Aree Interne) della Regione Campania.

Focus sulle Aree interne del Cilento

A prendere parte all’importante riunione anche il presidente delle Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, che ha ricevuto una buona notizia per i comuni dell’entroterra cilentano: la Regione Campania finanzierà tutti i progetti presentati dai Comuni delle Aree Interne della Campania in risposta al “Bando Strade”. Si tratta di un finanziamento complessivo di 365 milioni che riguardano 147 interventi e coinvolgono 181 Comuni che rientrano sia nelle 7 Strategie SNAI, che nei Masterplan., tra questi sono ben 60 i comuni beneficiari del finanziamento che fanno parte della Provincia di Salerno. La viabilità delle Aree Interne del Cilento, dunque, migliorerà drasticamente e i progetti, ora, potranno partire in tempi brevi.

“Entro un mese chiuso l’iter amministrativo”

“Entro un mese potrà essere concluso l’iter amministrativo” ha annunciato il presidente De Luca. I progetti dei comuni delle Aree Interne cilentane dovranno essere inseriti all’interno della Strategia che dovrà essere approvata dai sindaci entro i primi giorni di maggio. Per il Comune di Roccadaspide, ad esempio, il progetto presentato prevede la riqualificazione della strada che attraversa la frazione di Carretiello e quindi, grazie all’impegno del presidente De Luca e del Consigliere Regionale, Cascone, territorio si avvia a superare delle criticità relative alla viabilità annose su cui l’amministrazione comunale era attiva da tempo.

Soddisfazione dei 29 sindaci delle aree interne

Esultano, per l’importante traguardo raggiunto, i sindaci dei 29 comuni delle Aree Interne del Cilento, grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Auricchio che ha fatto sapere che la Strategia è uno strumento di programmazione valido per permettere ai piccoli borghi di resistere e sopravvivere. “E’ una misura molto importante, pensata ad hoc per i comuni delle Aree Interne che, senza questi fondi sarebbero stati esclusi da detti finanziamenti, in quanto i nostri progetti non avrebbero raggiunto il punteggio necessario per beneficiarne.

Ai comuni dell’Area Interna del Cilento saranno destinati circa 60 milioni di euro e mai, prima di oggi, questi territori avevano potuto usufruire di tali importi per il miglioramento della viabilità. E’ doveroso esprimere gratitudine verso l’impegno della Regione Campania” ha sottolineato Auricchio.