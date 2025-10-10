Pioggia di fondi per la viabilità nei comuni della provincia di Salerno. Sorridono Cilento e Diano

La Regione Campania ha approvato la graduatoria dei progetti relativi all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”.

Dettagli del programma e finanziamenti

L’iniziativa è volta a finanziare azioni immediatamente appaltabili per risolvere criticità come il congestionamento, potenziare i punti di accesso a servizi o siti di interesse, completare le infrastrutture per la mobilità e risolvere le criticità strutturali (come la vetustà delle opere d’arte principali). L’obiettivo è anche quello di promuovere la sicurezza stradale e ridurre l’incidentalità.

Inizialmente, erano stati destinati 500 milioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 per la realizzazione delle relative azioni.

A queste risorse si aggiunge un ulteriore e significativo stanziamento. La Giunta Regionale ha infatti programmato risorse del PR FESR Campania 2021-2027 per un importo massimo complessivo pari a € 550.000.000,00. Questo finanziamento è specificamente destinato agli interventi proposti dai Comuni rientranti nelle fasce intermedie, periferiche e ultraperiferiche, oltre a quelli compresi nelle aree regolamentate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), tutti finanziati.

I progetti finanziabili

6 milioni di euro per la provincia di Salerno, lavori franosi sulla SR164 a Montecorvino Rovella (primo e secondo stralcio); 3 milioni di euro per la Sp11 nel comune di Sacco; 1,3 milioni di euro per la Sp352 a Sant’Arsenio; 3 milioni di euro per la strada del Parco (tratto Laurino – Aquara); 2,9 milioni di euro per l’alternativa alla SS18 tra Le Ginestre e Fortino; 3 milioni per la strada intercomunale Alfano – Laurito – Roccagloriosa (primo lotto); 3 milioni per la costa del comune di Salerno e altrettanti per il viadotto Gatto; 1,4 milioni per la SR447 a Castelnuovo Cilento; 3 milioni per la strada che collega la stazione di Sicignano degli Alburni, con Palomonte, San Gregorio Magno e Buccino; 3 milioni per la strada Celso – Casal Velino (Lotto A), 2,2 milioni per la Sp54 a Morigerati); 3 milioni per la viabilità dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento; 3 milioni per le strade di Tortorella e Casaletto Spartano; 3 milioni per la bretella tra la Sp84 e la Cilentana a Cuccaro Vetere; 3 milioni per le strade comunali di Sapri.

E ancora: 3 milioni per la strada comunale dei Pozzi a Bellosguardo; 2,2 milioni per la Sp44A – Sp12C ad Ottati; 2,8 milioni per la SS18 ad Ispani; 2,9 milioni per la variante alla Sr488C e la SS166 a Castel San Lorenzo; 2,9 milioni per le strade intercomunali tra Scario, Policastro, San Giovanni a Piro e Santa Marina; 2,9 milioni per le strade di Caselle in Pittari e Torre Orsaia; 2,4 milioni per le strade intercomunali nei comuni di Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide (Primo stralcio); 2,9 milioni per le strade di collegamento con Sp446 e Sp143 tra Montano Antilia e Laurito; 2,9 milioni per la messa in sicurezza delle strade Sp142, Sr488, Sp159 A, Sp13 e Strada Comunale Coste a Campora; 2,9 milioni per i collegamenti Gioi – Salento; 2,7 milioni per le strade di collegamento tra SS19 e SS19 Ter; 2,9 milioni per le strade di collegamento tra Teggiano e Sassano; 3 milioni per la rete stradale intercomunale composta da Sp258, Sp419, strada comunale Serracchio, Terrabianca, Santo Spirito a Roccadaspide; 3 milioni per la strada di collegamento Ascea – Ceraso; 2,8 milioni per le strade di collegamento Piaggine – Valle dell’Angelo; 3 milioni per le strade di collegamento Sessa Cilento – Omignano – Serramezzana.

L’elenco prosegue con: 3 milioni per le strade di collegamento tra Sala Consilina e Padula; 2,7 milioni per le strade Sp36A e Sp36B tra Palomonte e Sicignano degli Alburni; 3 milioni per le strade di collegamento tra Albanella e Altavilla Silentina; 2,9 milioni per il secondo lotto di via Dello Statuto, via Piave, via Irno, via Pompei, variante SS18; 3 milioni per la strada Serra – Faracco – San Benedetto e Carcarola – Arenara a Magliano Vetere; 3 milioni per la Sp13 a Trentinara; 2,8 milioni per le strade comunali di Sanza; 3 milioni per le strade di accesso a Capaccio Paestum; 940mila euro per le strade che attraversano il centro abitato di Corleto Monforte; 2,8 milioni per le strade di collegamento tra Bivio di Stella – Acquavella e Casal Velino; 1,8milioni per il completamento del collegamento tra Sp140 e SS19 a Casalbuono; 2,9 milioni per la sistemazione della strada Gorgo a Petina; 3 milioni per il secondo tratto della Sp562 a Camerota; 3 milioni per la Sp56 a Perito; 2,7 milioni per le strade Fontana Grandini – Costa – Sr488 – Molinello – Verdasca – Fondovalle Calore a Postiglione; 2,9 milioni per la Sr562 e la Sr447 a Centola; 2,9 milioni per la messa in sicurezza di via Degli Enotri a Novi Velia; 2,9 milioni per i tratti di frana e dissesto in via della Montagna a San Pietro al Tanagro; 2,9 milioni per la Sp93 a Rofrano; 837mila euro per la connessione tra la rete viaria comunale e quella provinciale a Giungano; 1,4 milioni per le strade comunali di Buonabitacolo; 3 milioni per Sp352 – via Tempa del Fiume – Centro abitato di Polla.

Infine 1,4 milioni per la messa in sicurezza di via Risorgimento con innesto su SS18 a Rutino; 1,2 milioni per la sistemazione di Fosso Sant’Elia a Controne; 2,9 milioni per San Crescenzo, area Pip ed altre arterie di Vallo della Lucania; 1,2 milioni per via Vassallo a San Mauro Cilento; 3 milioni per Sp77 – Sp15 C e strade comunali di Stella Cilento; 1,3 milioni per le strade comunali di San Rufo; 2,8 milioni per le strade comunali di Ogliastro Cilento; 2,8 milioni per la rete stradale intercomunale di Cicerale; 1,9 milioni per le strade di Castellabate; 2,8 milioni per la Sp38 a Campagna; 2,9 milioni per strada Grataglie a Eboli, 656mla euro per la strada comunale Malomorsiello – Pattano di Montesano sulla Marcellana.