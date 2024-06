Cinque scali in sette giorni alla stazione marittima di Salerno. Continua il trend positivo per il turismo del capoluogo: tantissimi i visitatori in città, ma è polemica sui servizi offerti e sull’accoglienza. Per l’avvocato Ciro Sammartino, coordinatore cittadino di Noi Moderati Salerno, è necessaria più programmazione turistica.