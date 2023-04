Piatti tipici e tradizioni dei cilentani nelle festività pasquali | VIDEO

Sondaggio popolare sui piatti tipici della festività pasquali ad Agropoli: dalla lasagna al dolce, tutto ciò che non può mancare sulle tavole dei cilentani il giorno di Pasqua e qualche idea per la tradizionale scampagnata nel giorno di “pasquetta”.

Il Cilento è noto per le sue bellezze naturali, le sue spiagge incontaminate e le sue tradizioni culinarie che risalgono a secoli fa. In particolare, la Pasqua è un momento molto importante nel calendario culinario del Cilento, durante il quale vengono preparati piatti tradizionali che hanno radici antiche.

Ecco i piatti della tradizione cilentana

Uno dei piatti più importanti è la pizza rustica. Questo piatto consiste in una crosta croccante di pasta sfoglia ripiena di uova, prosciutto cotto, formaggio e pepe nero. In passato, la pizza rustica era considerata un piatto di “poveri”, in quanto gli ingredienti erano facilmente reperibili e la preparazione era relativamente semplice. Tuttavia, oggi la pizza rustica è un piatto molto apprezzato e viene consumata in grandi quantità durante la Pasqua.

Un altro piatto tipico della Pasqua nel Cilento è il capretto al forno. Il capretto viene cotto a lungo in un forno a legna, fino a quando non diventa tenero e succulento. Viene poi servito con contorni come patate, carote e cipolle, e accompagnato da vino rosso locale come il Aglianico del Vulture o il Taurasi.

Pastiere, pizze rustiche e tutto ciò che non può mancare sulle tavole

La tradizione vuole che durante la Pasqua si consumi anche il formaggio di capra. Il formaggio viene prodotto in modo tradizionale, utilizzando il latte delle capre locali e poi lasciato stagionare per diverse settimane. Il formaggio di capra viene spesso servito come antipasto o accompagnamento ai piatti principali.

Le tradizioni culinarie della Pasqua nel Cilento comprendono anche dolci come la pastiera e la pizza di grano saraceno. La pastiera è una torta ripiena di crema di ricotta, grano cotto, canditi e aromatizzata con la scorza di limone e vaniglia. La pizza di grano saraceno, invece, è una focaccia salata fatta con farina di grano saraceno, acqua e olio extravergine d’oliva.