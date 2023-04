Una raccolta fondi per acquistare strumenti musicali per gli studenti di Camerota e portare avanti la tradizione musicale del territorio

Terminerà il prossimo 9 aprile la raccolta fondi lanciata on line per contribuire all’acquisto di strumenti musicali per gli studenti cilentani. L’iniziativa è della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale di Camerota. In un paese che ha una lunga tradizione musicale e bandistica l’istituto ha scelto di lanciare un appello per l’acquisto di flauti, oboi, clarinetti, strumenti a percussione, ma anche leggii e trasporti.

L’iniziativa dell’istituto di Camerota

«Vogliamo, per allargare gli orizzonti dei nostri alunni, partecipare a concorsi e manifestazioni musicali extraregionali; abbiamo già partecipato con buoni risultati a concorsi regionali ma i fondi della scuola non ci permettono di salire di livello. Per la nostra scuola la musica non è soltanto una vocazione, ma anche un concreto sbocco lavorativo: nel nostro comune sono presenti circa 60 docenti di musica e di strumento musicale, che operano in tutta la Campania nelle scuole, nei Conservatori e nelle orchestre. Per noi fare musica significa quindi costruire il nostro futuro», fanno sapere dall’istituto.

Il sostegno del Comune

Anche il comune di Camerota ha invitato quanti hanno la possibilità a sostenere l’istituto. Per donare è possibile cliccare qui.

.