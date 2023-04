Piano Vetrale: “Io, la Campania. Autobiografia di una regione meravigliosa”, Paolo Romano presenta il libro nel paese dei Murales

L’Associazione “Fiaba in Borgo” continua a sostenere la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione della cultura nel territorio cilentano con il nuovo contenitore culturale “Frammenti Cilento ieri, oggi… domani”.

Paolo Romano e la valorizzazione del territorio

In particolare, l’associazione promuove l’evento di presentazione del libro “Io, la Campania. Autobiografia di una regione meravigliosa” di Paolo Romano, giornalista, scrittore e docente, che si terrà il 16 Aprile alle ore 17.30 presso la casa comunale di Piano Vetrale nel Comune di Orria.

Gli interventi

La presentazione del libro sarà aperta a tutti e ci saranno molti temi trattati durante il dialogo con l’autore, insieme all’Arch. Giuseppe Ianni e il Dott. Antonio Pesca, con la partecipazione del Presidente dell’Associazione Fiaba in Borgo, Maria Luisa Di Matteo e il Prof. Agostino Astore, Sindaco del Comune di Orria.

L’obiettivo dell’evento è quello di arricchire l’offerta culturale del luogo e, in particolare, del borgo di Piano Vetrale. L’iniziativa si articola in tre aspetti: libro e territorio, eccellenze nel territorio e luoghi e storia del territorio.

Alla scoperta dei tesori della Campania

“Io, la Campania” è la prima autobiografia di una regione meravigliosa, pubblicata dalla casa editrice Marlin fondata da Tommaso e Sante Avagliano. Il libro racconta la storia della Campania dalle prime popolazioni italiche ai giorni nostri, attraverso un narratore particolare: la regione stessa. In un progetto originale, la Campania diventa una donna che si racconta in prima persona, aprendosi a ventaglio a tutte e cinque le sue province, considerate come altrettante figlie della propria famiglia.

La narrazione del libro attraversa diversi registri: colto, divulgativo, storico, poetico e ironico. Non si tratta di una semplice guida turistica, ma di un memoria della regione che rappresenta la sintesi e l’icona dell’intero Mezzogiorno d’Italia.

Un evento culturale che regala lustro al Cilento

Paolo Romano, autore del libro, è un giornalista, docente e scrittore che ha collaborato con diverse testate giornalistiche e ha realizzato documentari in vari paesi del mondo. Tra i suoi libri pubblicati ci sono raccolte di poesie, prose poetiche e guide letterarie sulla città di Salerno e della sua provincia.

La presentazione del libro “Io, la Campania” si preannuncia come un appuntamento culturale di grande interesse per tutti coloro che sono appassionati della storia, della cultura e dell’arte del territorio campano e del Cilento in particolare.

L’iniziativa vuole rappresentare un’opportunità per tutti coloro che vogliono conoscere meglio la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale e artistico della regione e promuovere il turismo locale.