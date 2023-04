Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Castelcivita: c’è la firma del Presidente Franco Alfieri

Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha recentemente firmato il decreto per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Castelcivita, dichiarando che esso è coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

Promozione di uno sviluppo urbanistico aggiornato

Questa approvazione permetterà al comune di Castelcivita di avvalersi di uno strumento urbanistico aggiornato, in conformità con la nuova normativa vigente, che promuoverà uno sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio, fornendo indicazioni chiare sulle nuove costruzioni e sull’edificabilità delle diverse zone, così come altre direttive utili.

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Castelcivita dovrà ora essere approvato in consiglio comunale, prima di poter entrare ufficialmente in vigore. Questo rappresenta un importante passo avanti per il comune cilentano, che potrà contare su uno strumento urbanistico aggiornato e in linea con la normativa attuale, consentendo una pianificazione del territorio più efficace e mirata.

Le finalità

Grazie a questa approvazione, il comune potrà gestire in modo responsabile lo sviluppo del territorio, preservando l’ambiente e la vocazione del territorio, garantendo un futuro sostenibile per le generazioni presenti e future. Il PUC sarà uno strumento guida per la pianificazione urbanistica del comune, fornendo direttive chiare e precise per la gestione del territorio e lo sviluppo delle attività edilizie.

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’impegno del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, e alle autorità locali del comune di Castelcivita, che hanno lavorato in sinergia per approvare un Piano Urbanistico Comunale che sia in armonia con le esigenze del territorio e le leggi vigenti.

L’approvazione del PUC rappresenta una pietra miliare per il comune, che potrà ora pianificare il proprio sviluppo urbano in modo sostenibile e responsabile, garantendo la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse locali.

Le novità

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale offrirà importanti vantaggi per la comunità di Castelcivita e per il suo territorio. Sarà uno strumento utile per guidare le decisioni di pianificazione del territorio, consentendo di indirizzare gli investimenti e le attività edilizie in modo coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del comune. Inoltre, fornirà anche linee guida chiare per la conservazione del patrimonio storico e culturale del territorio, promuovendo la tutela delle risorse paesaggistiche e ambientali.

La firma del decreto per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Castelcivita rappresenta dunque una notizia positiva per il comune e per la sua comunità, poiché permetterà uno sviluppo urbano coerente con le normative vigenti.