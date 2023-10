Piano idrico locale: accordo tra 7 comuni del Cilento. Ecco di quali si tratta

Il Comune di Gioi si è fatto promotore, in qualità di ente capofila in un’azione volta a sostenere la realizzazione di “interventi integrati” per la realizzazione di un’efficiente rete irrigua che possa rispondere alle esigenze del comprensorio dei Comuni di Gioi, Campora, Moio della Civitella, Orria, Perito, Salento e Stio che rientrano nel perimetro del Comprensorio del Consorzio di Bonifica Velia.

Gli interventi in programma

L’accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di un Piano Irriguo Locale che comprenda la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di opere di adduzione e distribuzione a prevalente uso irriguo, di impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, di acquedotti rurali e di altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. Sono comprese nell’accordo, la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere di bonifica, difesa suolo e tutela ambientale.

Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo delle Aree Interne sviluppando un programma di raccolta, regolazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo per il sostegno e Io sviluppo di attività agricole e produttive; la realizzazione di un idoneo Piano Irriguo locale può rappresentare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici per accumulare la risorsa idrica ormai sempre più scarsa, garantendone la disponibilità nei momenti di maggiore necessità e minore disponibilità, con conseguenti vantaggi economici ed ambientali.

I Comuni in questione condividono un territorio limitrofo e hanno intrapreso da tempo un dialogo volto a promuovere la collaborazione tra Enti Locali e il Consorzio dl Bonifica Velia nonché altri Enti e soggetti privati che abbiano una comprovata esperienza nel campo della progettazione ed esecuzione di reti e strutture atte alla gestione delle risorse per l’irrigazione.